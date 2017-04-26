Станция метро «Пионерская» закрыта на вход и выход

Станция метро «Пионерская» закрыта для пассажиров по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба подземки, станция была закрыта в 15:48.
Поезда следуют через эту станцию без остановки.
© Фото: dp.ru
По техническим причинам.
Станция метро «Пионерская» закрыта для пассажиров по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба подземки, станция была закрыта в 15:48.
Поезда следуют через эту станцию без остановки.
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