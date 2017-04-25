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Петербуржец создал приложение «Красная кнопка» для участников митингов

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© Фото: FlashNord

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С ее помощью можно оперативно рассказать о задержании.

Житель Северной столицы Александр Литреев разработал приложение  «Красная кнопка», которое оповестит знакомых человека, если его задержат правоохранительные органы, сообщает Tjournal.

У приложения есть аккаунт в Twitter. В соцсети будут размещаться сведения о задержанных протестующих. Запустить сервис можно уже сейчас, но обработка данных начнется 29 апреля

По его словам,  сервис будет протестирован во время акции «Открытой России» 29 апреля. «К акции Алексея Навального 12 июня приложение будет полностью рабочим», — обещает Литреев.

Партнерами проекта стали ОВД-Инфо и «Открытая Россия». 

Ранее, 18 апреля, Смольный запретил проводить акцию протеста «Надоел» 29 апреля. Она должны была быть посвящена призыву Владимира Путина не баллотироваться в президенты в 2018 году. Несмотря на решение властей в согласовании акции протеста, ее участники все равно намерены выйти на улицы.

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