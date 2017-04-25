Петербургский суд постановил демонтировать доску Колчаку

Петербургский городской суд постановил демонтировать установленную в Северной столице мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку. Постановление Смольнинского райсуда о том, что доска должна быть ликвидирвоана, осталось в силе.

"Решение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу некоммерческого партнерства "Белое дело" – без удовлетворения", – отметил судья Игорь Чуфистов.

Свою позицию на заседании озвучили Смольный и комитет по культуре, чья представительница заявила. "Решение Смольнинского районного суда подлежит отмене. Ни одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию",- передает ее слова "Фонтанка".

Ранее, 15 февраля, в СМИ появилась информация, что Правительство Петербурга отказалось от идеи оспаривать решение Смольнинского районного суда.

Активисты движения "Белое дело" установили мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку на Большой Зелениной улице в ноябре 2016 года

Позже Коммунистическое движение "Суть времени" добилось демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, и не может быть увековечен с помощью таблички.

Как сообщал "Санкт-петербург.ру", 9 февраля неизвестные закрасили мемориальную доску Колчаку черной краской.