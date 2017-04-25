В Петербурге ожидается ураганный ветер

Во второй половине дня во вторник, 25 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уточняют, что усиление порывов южного и юго-восточного ветра до 12-14 метро в секунду ожидается примерно с 15-17 часов.

Ранее в прогнозе погоды на 25 апреля спасатели указывали, что сила ветра составит 6-11 метров в секунду.

Накануне, 24 апреля, главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег покинет Северную столицу только к 27 апреля. По его словам, нынешнее продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - отметил Колесов.

"Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве в нашем регионе пока нет", - также рассказал он.