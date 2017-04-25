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Около 100 мигрантов-строителей с трассы "Москва-Петербург" доставили в полицию

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© Фото: НТВ

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В турецкой компании "Асталди Ичташ" их нарушения назвали незначительными.

Со стройки платной трассы М-11 "Москва-Петербург" в тосненскую полицию доставлены около сотни рабочих турецкой компании "Асталди Ичташ". Все они подозреваются в нарушении миграционного законодательства, передает 47news.  

По информации издания, компании-работодателю, итало-турецкой Асталди Ичташ, грозят многомиллионные штрафы.

Также были выявлены нарушения правил безопасности пассажирских перевозок. Предположительно, у микроавтобусов, которые перевозят рабочих к месту стройки, не было страхований жизни пассажиров в случае аварии. Теперь транспорт эвакуирован на спецстоянку.

В пресс-службе "Асталди Ичташ" сообщили, что задержаны 90 человек. "По нашим данным, нарушения незначительные", - добавили в компании.

Утром во вторник, 25 апреля, на две площадки компании "Асталди Ичташ" в Тосненском районе пришли сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Силовую поддержку полицейским оказывает ОМОН, передает 47news.

Очевидцы сообщали, что у офиса стоят сотни рабочих, а кинологи с собаками обходят служебные и жилые корпуса. Ведется процедура снятия отпечатков пальцев, чтобы определить тех лиц, которые находятся в розыске. Работа на стройке полностью приостановлена.

Неделю назад из-за активности большегрузов в районе строительства дороги произошла авария с пассажирским автобусом, перевозившем сотрудников "Асталди". Тогда погиб водитель автобуса, еще 16 человек пострадали. 

Внимание полиции также может быть связано с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.

Позже стало известно, что предполагаемые организаторы теракта в метро получали деньги из Турции от члена международной террористической организации. 

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