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Газета.ру назвала имя предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро

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© Фото: emigrados.ru

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Сирожиддин Мухтаров уже разыскивается Интерполом за атаку на китайское посольство в Бишкеке.

Предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро зовут Абу Салах аль-Узбеки, сообщает Газета.ру со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным спецслужб Киргизии, настоящее имя Абу Салаха Сирожиддин Мухтаров. Молодой человек родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области. Он считается главой группировки "Таухид валь-Джихад".

По центру - Сирожиддин Мухтаров. Фото:  Wikimedia Commons
 

По информации издания, Мухтаров — этнический уйгур, указавший в паспорте национальность "узбек". Издание отмечает, что Интерпол уже разыскивает Мухтарова за организацию атаки на китайское посольство в Бишкеке.

В карточке молодого человека на сайте организации указано, что он подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Фото: Интерпол
 

Ранее стало известно, что фигурант дела о взрыве в метро Содик Ортиков не числится ни в одном из госорганов в его предполагаемом родном городе Курган-Тюбе, котоырй находится на юге Таджикистана.

Следствие вышло на Ортикова, когда проверяло телефонные контакты уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, подорвавшего себя в петербургском метро 3 апреля. При обыске у Ортикова, по данным следствия, нашли пистолет Макарова, две тротиловые шашки и гранату Ф-1.

Накануне, 24 апреля, Мосгорсуд признал законным содержание под стражей Содика Ортикова, При этом сам задержанный отрицает вину в суде, заявляя, что не участвовал в теракте. Ортиков был задержан в Москве 6 апреля. 

Прежде суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

Перед этим, 5 апреля, СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще двое подозреваемых были задержаны в пятницу, 6 апреля.

Ранее, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 16 человек. Более 100 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.

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