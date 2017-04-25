В Радоницу в Петербурге увеличат количество автобусов до кладбищ и крематория

Во вторник, 25 марта, в день Радоницы, количество автобусов в Петербурге будет увеличено.

В Смольном сообщают, что количество автобусов будет увеличено на маршрутах №№ 90 и 195, которые проследуют к Южному кладбищу и №№ 397 и 398, которые направляются к Северному кладбищу.

Также будет увеличено число автобусов по маршруту № 138, следующему к крематорию.

Радоница – девятый день после Пасхи – родительский день, день особого поминовения усопших

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. По сложившейся традиции, верующие в этот день посещают кладбища.