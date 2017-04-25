Турция нанесла авиаудары по курдам

Турецкие воздушные силы нанесли авиаудары по целям Рабочей партии Курдистана, которые располагаются на сирийско-иракской границе, заявляют представители турецкой армии.

По информации турецких военных, из атакованной территории курды поставляли оружие и взрывчатку, чтобы в дальнейшем атаковать военные блокпосты Турции. Главной целью авианалета были территории, которые располагаются рядом с хребтом Синджар.

Турецко-курдский конфликт начался в 1984 году. Рабочая партия Курдистана ведет вооруженную борьбу с Турцией за предоставление независимости юго-восточным территориям страны. На них проживают около 18 млн курдов. Жертвами многолетнего конфликта стали более 40 тыс. человек.

После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни членов партии Курдитсана. При этом число жертв среди мирного населения составило до тысячи человек.

