AliExpress начнет доставлять заказы петербуржцев за один день

Интернет-ритейлер AliExpress запустил в России доставку заказов за один день, если товары находятся на складах в пределах РФ, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Такой вид доставки будет доступен для 20 крупнейших российских городов, включая Петербург и Москву. Еще в 50 городов заказы будут доставляться в течение одного-трех дней.

На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл».

Ранее стало известно, что AliExpress не будет продавать товары в России в кредит и рассрочку с 24 апреля.

Сайт AliExpress.com — самый популярный среди россиян онлайн-ресурс в сфере e-commerce: в марте его посетили 23,588 млн человек свидетельствуют данные Mediascope. Это восьмая позиция среди всех интернет-проектов. Посещаемость и количество покупок через раздел «Молл» в AliExpress не раскрывают.