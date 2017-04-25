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Руководство «Радио Зенит» уволили за новость о сносе VIP-трибун

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© Фото: Фонтанка

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В «Газпром-медиа Радио» назвали информацию о сносе недостоверной.

Гендиректор «Радио Зенит» Павел Агафонов уволен после публикации новости о решении «Газпрома» реконструировать VIP-ложи на стадионе «Зенит-арена», сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа Радио», который управляет радиостанцией «Зенит».

Также уволена и редактор службы новостей станции «Зенит» Юлия Левыкина. «Газпром-медиа Радио» сообщает, что информация о реконструкции VIP-лож была «недостоверной». 

Владельцем радио «Зенит» изначально был футбольной клуб «Зенит», который затем продал 51% акций станции «Балтийской медиагруппе» (БМГ) Олега Руднева. После смерти Руднева станция вошла в холдинг «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, который передал управление структурам «Газпром-медиа». В марте прошлого года сообщалось, что станция «Зенит» будет интегрирована в холдинг «Газпром-медиа Радио».

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Ранее, 21 апреля, петербургские СМИ сообщили, что топ-менеджмент корпорации «Газпром» решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора на новом стадионе, и было принято решение его перестроить.

Стоимость абонементов на VIP-ложи на «Зенит-арене» доходит почти до миллиона рублей‍ - от 490 до 850 тыс. рублей. Цена напрямую зависит от расположения ложи относительно центра поля. На данный момент доступно приобретение только сезонного абонемента на 2017/18 года, продажа билетов на отдельные матчи начнется только после завершения Кубка конфедераций.

Ранее генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что новый стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

 

 

 

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