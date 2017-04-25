В Петербурге 25 апреля будет дождь и мокрый снег

Во вторник, 25 апреля, в Петербурге ожидается дождь и мокрый снег, говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Днем будет облачно. Температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов. Ветер ожидается южный, юго-восточный до 6-11 метров в секунду.

Утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег покинет Северную столицу только к 27 апреля. По его словам, нынешнее продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - отметил Колесов.

"Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве в нашем регионе пока нет", - также рассказал он.