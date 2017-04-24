На "Зенит-арену" будут водить экскурсии

В Смольном предлагают организовывать экскурсии на новый стадион "Зенит-арена". Об этом рассказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев.

В программу тура, предположительно, войдут путешествия по подтрибунным помещениям и раздвижной крыше. Кроме того, в планах ответственных за развитие городского спорта — создание на арене музея спорта, аналогичного устроенному на барселонском «Камп Ноу».

Читайте также:

Первый матч на "Зенит-арене": дырки на газоне и протекающая крыша

Чиновники рассчитывают, что первые группы посетят стадион до начала мундиаля в 2018-м. на данный момент подобные визиты невозможны из-за строгих требований FIFA.

Ранее генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов рассказал, что новый стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.