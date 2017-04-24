«Обводный канал» открыли на вход и выход

Станция петербургского метро «Обводный канал» открыта на вход и выход пассажиров, сообщает пресс-служба подземки.

Проверка не обнаружила опасных предметов в забытой сумке, из которой ранее станция метро была закрыта.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.