Артемий Лебедев закрывает свое кафе в Петербурге

Кафе известного дизайнера Артемия Лебедева «Кафетериус» на улице Жуковского в Петербурге закрывается. Об этом ее владелец сообщил на своей странице в Facebook.

«Бывает время кафе открывать, а бывает время кафе закрывать. Спасибо всем, кто верил в нас, приходил к нам в гости, критиковал и хвалил, заводил романы и напивался, ел борщи и брал кофе на вынос. Спасибо вам!» - написал Лебедев.

Дизайнер не сообщил, по какой причине решил закрыть свое кафе.

«Кафетериус» открылся в 2009 году. Согласно концепции заведения, в нем можно было выпить кофе и купить книги.

Во вторник, 25 апреля, оно будет работать последний день. Помимо заведения в Петербурге, у Лебедева остается десять кафе в Москве и по одному — в Риге, Казани, Новосибирске и Томске.