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Картина дня: выборы во Франции и недовольная Матвиенко

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© Фото: Venagid.ru

Темы дня

Кто вышел во второй тур президентских выборов во Франции, почему Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзору и как долго в Петербурге будут пробки из-за закрытия Тучкова моста.

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стали выборы президента Франции, первый тур которых состоялся накануне, 23 апреля. Первыми из петербургских СМИ о том, кто выходит во второй тур, сообщили газета «Метро» (21:15), «Деловой Петербург» (21:20) и АБН (22:15).

Эммануэль Макрон, представляющий движение «Вперед», и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вышли во второй тур. Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен – 21,53%. Многие высшие французские чиновники уже высказались в поддержку Макрона, многочисленные эксперты в сети тоже прочат победу Макрону. По сути, выборы превратились в опрос французов о том, хотят ли они оставаться частью ЕС, потому что Ле Пен обещала вывести страну из Евросоюза. Второй тур – через неделю,

Второй по популярности темой дня стало заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о работе Роскомнадзора. Это ведомство экс-губернатор Петербурга раскритиковала из-за работы по "группам смерти".

"Может быть, нам все-таки послушать комплексно, как работает Федеральная служба по надзору в сфере связи, может быть, они не тем направлением занимаются, может быть, дать оценку работе федерального агентства?" - заявила она на заседании президиума Совета законодателей после выступления руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором он коснулся темы распространения в интернете "групп смерти".

"Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс", - продолжила Матвиенко.

Матвиенко стала героиней еще одной обсуждаемой темы дня – петербургские «справедливороссы» попросили ее и патриарха Кирилла  сняться с выборов почетных петербуржцев. По их мнению, есть другие кандидаты, которые уже помногу лет ждут этого звания. Эдита Пьеха, например.

Еще одна популярная тема дня - водители жалуются на пробки из-за полного закрытия Тучкова моста. Мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, уже почти год находится на масштабной реконструкции. Обычно он перекрыт лишь частично, однако с 23 апреля по 6 мая он закрыт полностью.

Самыми оперативными 24 апреля стали «Деловой Петербург», газета «Метро» и «Невские новости».

 

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