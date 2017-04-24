Станция метро «Технологический институт» открыта

Станция метро «Технологический институт» вновь открыта на вход и выход, сообщают в петербургской подземке.

Ранее станция метро была закрыта из-за обнаруженных на платформе бесхозных вещей. Проверка показала, что они не представляют собой опасность.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.