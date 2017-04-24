Станция метро «Технологический институт» закрыта на вход и выход

Поезда метро до станции «Парнас» и «Девяткино» проезжают станцию «Технологический институт» без остановок, сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

В пресс-службе подземки подтверждают, что станция «Технологический институт-2» закрыта на вход и выход из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.