Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела о теракте в метро

Мосгорсуд признал законным содержание под стражей Содика Ортикова, которого обвиняют в причастности к теракту в петербургском метро, передает «Росбалт».

«Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья, сообщает агентство «Москва».

Задержанный отрицает вину в суде, заявляя, что не участвовал в теракте.

«Я показания дал, я в Россию приехал зарабатывать, кормлю семью. Я не участвовал, я невиновен», — заявил Ортиков.

Содик Ортиков родом из города Курган-Тюбе, административного центра Хатлонской области. Последние 15 лет он жил и работал в Москве. Задержанный был поваром в одном из ресторанов столицы. Ортиков был задержан в Москве 6 апреля.

Прежде суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

Накануне, 5 апреля, СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще двое подозреваемых были задержаны в пятницу, 6 апреля.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 16 человек. Более 100 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.