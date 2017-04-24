УФАС не стало рассматривать жалобу на ремонт КАД

Комиссия Петербургского УФАС РФ вернула без рассмотрения три жалобы ООО «НордСтройСервис» на действия ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (ДСТО). Компания жаловалась на проведение аукционов на ремонт КАД.

Как сообщает антимонопольное ведомство, 10 апреля ДСТО, согласно приказу Минтранса, была реорганизована в "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства".

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Согласно закону о контрактной системе, жалоба должна содержать сведения о заказчике, его наименовании, местонахождении. «Заявитель обжалует действия ДСТО, но такая организация больше не существует. Поэтому жалобы возвращены без рассмотрения», - отметают в УФАС.