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В петербургском метро появится система контроля состояния машиниста

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© Фото: Интерфакс

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Пока она работает только на четвертой ветке.

Система помощи машинисту «Штурман», которая сейчас в полном объеме работает только на четвертой линии метро, в будущем будет внедрена и на других ветках, сообщают в петербургской подземке.

«"Штурман", по оценкам специалистов, очень хорошо себя зарекомендовал и помогает избежать сбоев в режиме движения поездов по причинам, не связанным с техническими неисправностями», - отмечают в ГУП "Петербургский метрополитен".

Система «Штурман» осуществляет мониторинг состояния машиниста. Если раньше она позволяла проводить только предрейсовый контроль, то теперь может отслеживать сердечный ритм, давление, пульс и другие физические параметры машиниста на протяжении всего движения поезда.

Датчики встроены в специальную гарнитуру, которая закреплена на ухе машиниста и в режиме онлайн передают информацию о состоянии организма на бортовой компьютер. Далее она обрабатывается и передается оператору.

Если система определит, что машинист может потерять концентрацию, оператор свяжется с ним через машиниста-инструктора и даст предупреждение. В случае дальнейшего ухудшения состояния здоровья или появления рассеянности внимания машиниста заменят.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.

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