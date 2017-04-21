В Петербурге георгиевские ленточки начнут раздавать 24 апреля

В понедельник, 24 апреля, в Петербурге начнут раздавать георгиевские ленточки – символ победы Советской армии в Великой Отечественной войне.

В этом году акция стартует в 18:00 в аэропорту Пулково и на Московском вокзале. В аэропорту старт акции будет сопровождаться танцевальным флешмобом с танцевальным коллективом «Эксклюзив».

В первый день акции будет задействовано порядка 30 волонтеров, за весь период акции - более 200 волонтеров.

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«Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В 2016 году Волонтерами Победы было роздано порядка 20 миллионов ленточек. В акции приняло участие свыше 43 тыс. добровольцев», - сообщают организаторы акции.

Ими в этом году выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».