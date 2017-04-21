С дома по улице Пестеля обвалилась штукатурка (ФОТО)

С дома 25 по улице Пестеля на углу перекрестка с Литейным проспектом обвалилась штукатурка. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Фото: vk.com/spb_today

В конце минувшего года некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» проводила капитальный ремонт фасада, в том числе закрашивала граффити со стен здания. Здание обслуживает Жилкомсервисм №1.

Дом 25 по улице Пестеля был построен в 1831 году, а в 1972 был перестроен архитектором Василием Кеннелем- старый двухэтажный особняк был увеличен в размерах, фасады получили изящную деталировку в "стиле Людовика XVI". Сооружение выполнено в стиле эклектика. На тот момент и владела княгиня Наталия Оболенская. Перед революцией в этих помещениях торговали канцелярскими принадлежностями, часами и мануфактурой.

В 2001 году дом был включен в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".