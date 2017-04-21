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Подозреваемый во взрыве у автобуса ФК "Боруссия" оказался гражданином РФ

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© Фото: Kai Pfaffenbach Livepic / Reuters

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По мнению прокуратуры Германии, он хотел спекулировать резким скачком акций футбольного клуба.

Генпрокуратура Германии подтвердила информацию, что задержанный по подозрению в организации взрыва у автобуса футбольной команды "Боруссия" 28-летний Сергей В. имеет российский паспорт.

Также вместе с тем стало известно, что подозреваемый также является гражданином Германии и последнее время проживал в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

По информации немецкого издания Bild, на момент взрыва мужчина находился в отеле рядом с местом взрыва. В той части здания, где располагался Сергей В., открывался вид на место происшествия.

Подозрение у сотрудников отеля россиянин вызвал из-за своего поведения. По информации СМИ, сразу после взрыва, пока напуганные постояльцы и гости пытались скрыться, россиянин спокойно отправился в ресторан и заказал бифштекс.

Также подозрения на Сергея В. пали и из-за его финансовых операций. К примеру, мужчина взял потребительский кредит в одном из немецких банков на сумму 78 тысяч евро. На эти деньги он купил 15 тысяч акций дортмундской "Боруссии".

По мнению прокуратуры, россиянин хотел спекулировать резким скачком стоимости акций футбольной команды, если ее члены погибнут или серьезно пострадают отвзрыва. Эта версия рассматривается в настоящий момент как основная.

Ранее, 11 апреля, матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия"- "Монако" перенесли из-за взрыва бомбы около автобуса футбольного клуба "Боруссия".

Пострадал испанский футболист клуба 26-летний Марк Бартра, он порезался осколками стекла, выбитого взрывной волной. В шоковом состоянии его доставили в больницу. 

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