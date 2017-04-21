Гергиев строит концертный зал Мариинского театра в Репино

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев за собственный счет строит новый концертный зал Мариинского театра в Репино на участке, который прежде предназначался для его дачи, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на свои источники.

Объем денежных вложений в строительство оценивается в 150 млн рублей. Ожидается, что первые концерты в новом здании театра пройдут уже летом. Новый зал возводитсяпо адресу: Песочная улица, дом 18. Площадь участка - 9,5 тыс. м2.

По информации «ДП», Гергиев получил этот участок земли в долгосрочную аренду под строительство двухэтажного коттеджа еще в 2005 году, но, видимо, пересмотрел планы на использование участка. В Мариинском театре от комментариев отказались.

При этом ранее дирижер Маринки Ренат Салаватов в интервью казанскому изданию «Реальное время» рассказал, что Гергиев на собственные деньги строит концертный зал в Репино, где «жили Шостакович, Свиридов, Соловьев-Седой и другие великие музыканты». Он также добавил, что строительство завершается ускоренными темпами и зал откроют совсем скоро. «Там будет прекрасная акустика, а в зале это главное», - добавил дирижер.

Косвенно подтвердили строительство нового зала Маринки и в Комитете имущественных отношений (КИО) и Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Сейчас место строительства огграждено синим строительным забором с указателем, куда грузовым машинам следует завозить материалы. Как заявил изданию один из сотрудников стройки, в ближайшем буудщем строительный забор заменят на высокий огораживающий участок.