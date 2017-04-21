С Невского проспекта по вечерам будут убирать незаконную рекламу

С Невского проспекта уберут незаконные рекламные конструкции, сообщает администрация Центрального района Петербурга, где накануне, 20 апреля, состоялось совещание на эту тему.

Всю незаконную наружную рекламу хотят ликвидировать с 26 апреля по 8 мая. С Невского хотят снять кронштейны, объемные буквы, световые короба, а также щиты. Всего планируется снять 46 незаконных рекламных конструкций.

Работы будут проводиться в вечернее время. При этом не планируется ограничивать движения транспорта.

Ранее глава комитета по печати Сергей Серезлеев заявлял, что часть конструкций оказались вне закона из-за изменения в ГОСТе ГИБДД, а также в правилах благоустройства Петербурга.