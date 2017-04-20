Петербуржцы попробовали побыть ждунами (ФОТО)

В четверг, 20 апреля, в на Малой Садовой улице открылась временная улица Добра. Акция прошла в рамках общероссийской Весенней недели добра.

Рядом с Домом радио появилась сцена для выступления вокальных, танцевальных и театральных коллективов.

Но самое большое внимание петербуржцев и гостей города привлекла фигура известного интернет-мема Ждуна.

Фото: alina_remez / instagram.com

Ждун – это скульптура Homunculus loxodontus, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт весной 2016 года для Лейденского университета. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.

В январе 2017 года, после размещения фотографии скульптуры на сайте Пикабу, она стала популярным мемом в Рунете под именем «Ждун» и в украинском сегменте интернета, под именами «Ждун» и «Почекун».

Фото: masha_gum, dariazvezdina, sloow07, soviet.ronnie, doc_mitrofanov / instagram.com

24 февраля 2017 года народный депутат Украины Борислав Береза принес в сессионный зал Верховной Рады фигуру «Ждуна», которую перед началом заседания и выступлениями членов Кабинета министров поставили на парламентскую трибуну. Депутат назвал Ждуна символом ожиданий украинского общества.

Российский политолог и журналист Дмитрий Травин назвал Ждуна национальным символом России. По его мнению, русский Ждун — грустный, ленивый и вялый, но при этом симпатичный и оптимистичный: он «повесил нос и сложил ручки на животике» в ожидании перемен к лучшему, поскольку «в стране давно царит застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для инвестиционной активности».