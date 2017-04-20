Закрытие Тучкова моста изменит маршруты автобусов

С 23 апреля по 5 мая из-за полного закрытия движения по Тучкову мосту вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 1, 6А, 128, 191, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Автобусы будут направлены:

- маршрут № 1: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий, далее по 1-й и Кадетской линиям, набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова, переулка Талалихина, переулка Нестерова, Большой Пушкарской улицы, Введенской улицы, Рыбацкой улицы, Большой Зелениной улицы, Чкаловскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Новосибирская улица» (в обратном направлении — по действующей трассе);

- маршрут № 6А: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до набережной Макарова, далее по набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Большой Пушкарской улице, Введенской улице, Большому проспекту П.С., проспекту Добролюбова до остановки «Метро «Спортивная» (в обратном направлении — по действующей трассе);

- маршрут № 128: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до набережной Макарова, далее по набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Аптекарская набережная» (в обратном направлении — по действующей трассе);

- маршрут № 191: от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до проспекту Добролюбова, далее по проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Большой Пушкарской улице, Введенской улице, Большому проспекту П.С., Ждановской набережной и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Петроградская» (в обратном направлении — по действующей трассе).

Как стало известно ранее, в воскресенье, 23 апреля, полностью закрывается для движения Тучков мост. Позже, 29 апреля, вводятся ограничения движения на Дворцовой набережной