Легкоатлетический пробег изменит движение транспорта 22 апреля

В субботу, 22 апреля, из-за проведения в Северной столице легкоатлетического пробега с 11:45 до 13:00 на некоторых участках движение транспорта будет ограничено.

Ограничения затронут участок проспекта Стачек от улицы Ивана Черных до Комсомольской площади. Движение будет перекрываться поэтапно, по ходу перемещения участников пробега.

Со схемами ОДД и объезда участков можно ознакомиться на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Кроме того, в субботу движение ограничат также из-за проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике, которые пройдут с 8:00 до 11:00. Забег спортсменов перекроет Дворцовую площадь, Миллионную улицу, Мраморный переулок, Конюшенный переулок и набережную Зимней канавки.

Со схемами объезда этих участков также можно ознакомиться по ссылке.