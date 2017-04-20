Картина дня: возможные террористы и первая тренировка на «Зенит-арене»

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стало известие о том, что ФСБ установила личность заказчика теракта в петербургском метро. Первыми из петербургских СМИ об этом написали АБН (13:05), «Петербургский дневник» (13:15) и «Телеграф» (13:15).

Никаких подробностей или имени заказчика директор ФСБ Александр Бортников не назвал, лишь подтвердив, что личность "установлена". Всего по делу о теракте сейчас задержаны около десяти человек.

Основным фигурантом уголовного дела стал Аброр Азимов, Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня. Арестованный был не против своего заключения под стражу.

При этом он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Также в Москве был задержан с боевой гранатой РГД-5 старший брат Аброра - Акрам Азимов. Позднее ФСБ рассказала о его роли в организации теракта. При этом ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии.

Сегодня, 20 апреля, его мать, Вазира Азимова, заявила, что Акрама похитили из киргизской больницы и доставили в Москву, а после инценировали задержание в столице России. Позже он был арестован до 3 июня, но так и не признал своей вины.

Второй по популярности темой дня стала новость о том, что «Зенит» провел первую тренировку на стадионе на Крестовском острове. При этом футболисты вышли на поле на 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом.

Тренировка проведена в преддверии первой игры на «Зенит-арене», которая начнется 22 апреля в 14 часов. На сайте клуба доступно чуть более 100 билетов в «Бизнес-клуб», стоимость составляет 7300 рублей. Остальные билеты втридорога продают частные продавцы, за три часа скупившие билеты.

Сегодняшняя тренировка - это первый настоящий тест травы поля стадиона. Ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что «Зенит-арена» до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Самыми оперативными 20 июня стали петербургские СМИ «Петербургский дневник», «Деловой Петербург» и АБН.