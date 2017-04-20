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Станцию метро «Маяковская» открыли

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© Фото: etovidel.net

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Опасных предметов не обнаружено.

Станция петербургского метро «Маяковская» открыта на вход и выход пассажиров – проверка показала, что бесхозные вещи не представляют опасности.

Ранее из-за обнаружения подозрительных предметов была закрыта и сама станция метро «зеленой» ветки, и переход на «Площадь Восстания».

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло

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