УФАС отказало Ticketland в возбуждении дела против петербургской ДТЗК

Петербургское управление ФАС отказало «Московской дирекции театрально-концертных и зрелищных касс» (бренд Ticketland) в возбуждении дела против местной «Дирекции театрально-зрелищных касс» (ДТЗК), сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС сочли, что городские учреждения культуры сами выбирают себе партнеров для продажи билетов. Сами же учреждения должны запрашивать для подрядчика доступ к системе Uniticket.

Антимонопольщики посчитали, что театры, на которые в своей жалобе Ticketland, за подключение к Uniticket не обращались. При этом «Цирк на Фонтанке» не мог этого сделать, так как перешел в ведение «Росгосцирка».

Ранее компания Ticketland обратилась с открытым письмом к общественности и губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся на билетном рынке Петербурга.

В столичной компании посчитали, что билетный рынок Петербурга "практически монополизирован": продажу билетов на все зрелищные мероприятия контролирует "ДТЗК", имея при этом крупную сеть касс - 63 отделения. Более того, дирекция ведет учет продаж через 44 партнерские кассы и интернет-площадку bileter.ru.

В ДТЗК отвергали обвинения в монополизме.