Правительство готовит переход россиян на электронные трудовые книжки

Социальный блок правительства занимается подготовкой к переводу работающих россиян на электронные трудовые книжки. Такое предложение появится в этом году, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока "ходить" двум документам", - рассказала вице-премьер. Голодец также добавила, что речь идет о плавном переходе, так как не вся страна готова переходить на электронную версию трудовых книжек.

"Это будет очень плавный переход, так же как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве", - добавила вице-премьер.

По словам Голодец, такую идею поддерживают работодатели и профсоюзы.

Ранее, 18 апреля, Роструд поддержал инициативу перехода на электронные книжки, однако, по словам главы службы Всеволода Вуколова, переход должен быть добровольным, что позволит снизить объемы бумажной пересылки документов. Минтруд 18 апреля также заявил о том, что рассмотрит этот вопрос.



Глава Сбербанка Герман Греф 18 апреля также заявил, что традиционная система трудовых книжек приносит неудобства как работодателям и гражданам, так и пенсионному фонду. Он отметил, что на их заполнение уходит много времени, что вызывает большие бюрократические сложности.​