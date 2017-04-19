Депутаты установили минимальное количество магазинов на тысячу петербуржцев

Законодательное собрание Петербурга установит минимальное допустимое количество магазинов на тысячу жителей. Такой документ был одобрен в первом чтении, передает «Росбалт».

Проект закона был предложен администрацией города. По мнению чиновников Смольного, это поможет поддержать небольшие магазины шаговой доступности, которых становится все меньше в связи с увеличением количества крупных торговых центров.

Согласно проекту, норматив минимальной обеспеченности площадью стационарных торговых объектов составит 625 кв. м на 1000 человек. Из них 180 кв. м будут предназначены для продажи продовольственных товаров, 445 кв. м — для непродовольственной продукции. На каждые 10 тыс. человек предусмотрен показатель в пять киосков по продаже продуктов и сельскохозяйственных товаров и 1,3 киоска по продаже газет и журналов. Верхний порог по количеству магазиннов устанавливаться не будет.

Также для каждого муниципалитета установят минимальное количество торговых объектов местного значения. Под таковыми понимаются магазины и ларьки площадью до 300 кв. м., не размещенные в ТЦ.

«За» принятие таких нормативов в первом чтении проголосовали только 36 депутатов «Единой России» - парламентарии от других фракций оказались против.

Так, по мнению депутата от «Справедливой России» Алексея Ковалева, этот общий норматив – то же самое, что средняя температура по больнице. «Все равно будут перекосы с обеспеченностью торговыми объектами. Мы не должны участвовать в этом безумном чаепитии», - заявил парламентарий.

Принятые нормативы будут учитываться при разработке генерального плана Петербурга.