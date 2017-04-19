В день первого матча на «Зенит-арене» метро будет работать дольше

В субботу, 22 апреля, в день первого футбольного матча на «Зенит-арене» работа метро будет продлена на полтора часа, сообщают в петербургской подземке.

При этом станция метро «Крестовский остров» 22 апреля, возможно, будет закрыта на вход 12:00 до 14:00, а также с 20:00 до 22:30. Несмотря на это, вход на все станции и переходы между линиями будут доступен до 01:30.

До стадиона за три часа перед матчем «Зенит» – «Урал», который начнется в 14:00, пустят бесплатные шаттлы от «Петроградской». На «Фестиваль света», который пройдет перед стадионом в этот же день в 22:00, за три часа до начала мероприятия будут курсировать от «Петроградской» и «Чкаловской».

«Пассажиравтотранс» пообещал отправить двухсекционные автобусы на два маршрута. Они разработаны для предстоящего Кубка Конфедераций. Компания обещает отправить на линию новые автобусы, закупленные для международного спортивного мероприятия.