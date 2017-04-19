Водоканал планирует очистить Карповку за 350 млн рублей

ГУП «Водоканал» планирует за 350 млн рублей решить проблему прямых сточных выпусков Карповку. Ранее местные жители сообщали о том, что прямо в реку сливаются неочищенные отходы из домов жилого фонда Петроградского района.

По словам экспертов, сейчас в Петербурге проходят очистку 98,5% всех сточных вод. В «Водоканале» уточняют, что оставшиеся 1,5% приходятся на так называемые прямые выпуски, сообщает «Фонтанка».

Для решения проблемы по заказу «Водоканала» был разработан проект «Строительство переключений прямых выпусков Петроградского района, набережной реки Карповки», который предусматривает переключение общесплавных и хозяйственно-бытовых выпусков, а также дождевых и дождеприемных выпусков .

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«Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта – более 352 млн рублей», – сообщают в «Водоканале»

В проект закона о бюджете на ближайшие три года внесены соответствующие поправки, а сами работы включены в Адресную инвестиционную программу.

На данный момент бюджет на ближайшие года находится в Заксобрании, ожидая второго чтения.