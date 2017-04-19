Петицию против закрытия Восточно-Европейского института психоанализа подписали более пяти тыс. человек

Петицую против закрытия Восточно-Tвропейского института психоанализа, которую разметили на сайте Change.org, подписали более пяти тыс. человек. Авторы обращения считают, что старейший в России институт психоанализа лишили аккредитации в обход закона.

«В июле 2016 в ВЕИП состоялась проверка Рособрнадзора. В процессе был выявлен ряд незначительных нарушений и единственный недостаток, который мог быть отнесен к показателям качества обучения, а именно – неверное наименование студенческой практики во внутренних документах ВЕИП. Подчеркнем – нарушение было выявлено только в наименовании практик – в самом проведении практик никаких нарушений выявлено не было. Тем не менее, на этом основании Институту было выписано предписание и составлен протокол об административном нарушении, а также была приостановлена его государственная аккредитация», - отмечают авторы петиции.

По их словам, в августе 2016 года Институт устранил все выявленные нарушения и отправил соответствующие документы в Рособрнадзор, в котором содержалось около 13 тыс. листов. «На следующий день после получения Рособрнадзор издал приказ о лишении ВЕИП государственной аккредитации, с мотивировкой, что эти документы якобы вообще не представлены. На последующем заседании Арбитражного суда Рособрнадзор признал, что получил эти документы в установленный срок, но это никак не повлияло ни на его решение о лишении аккредитации, ни на решение суда», - также указано в петиции.

Ранее, 31 марта, Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза по результатам проверок. Среди них Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

"Это ни коим образом не касается образовательной и иной деятельности института. Была проверка Рособрнадзора, которая выявила несколько замечаний. Но у Рособрнадзора есть стандартная процедура автоматического приостановления набора до устранения замечаний. Поэтому это техническая мера, она никак не связана с учебой студентов, тем более выдачей дипломов", - отметили тогда в институте кино и телевидения.

Позже, 5 апреля, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность выселения Европейского университета (ЕУ) из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице.

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Учебное заведение подало жалобу на выселение, однако 5 апреля иск удовлетворен не был. Решение суда может быть обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня публикации.

Кроме всего прочего, арбитражный суд Петербурга 20 марта аннулировал лицензию Европейского университета. В учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.