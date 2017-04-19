  • 19 Апрель 2017
USD 19.04.2017 55.9793 -0.2712
USD ММВБ 12:17 56.21500  
EUR 19.04.2017 59.6124 -0.2269
EUR ММВБ 12:17 60.2550  
Нефть($) 19.04.2017 54.74 1.07
Нефть(p) 19.04.2017 3064.31 +45.35

Петербургский депутат просит генпрокурора Чайку проверить законность передачи музеев РПЦ

Автор:


© Фото: ТАСС

Темы дня

Если Генпрокуратура сочтет доводы Максима Резника законными, то ей придется либо обратиться в суд, либо инициировать мораторий на передачу двух соборов.

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник просит генерального прокурора проверить законность передачи Исаакиевского и Сампсониевского соборов Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «Коммерсант».

Депутат считает, что, по действующим законам, "недвижимость музея не могла быть передана религиозной организации". И даже отказ музея от недвижимости, подписанный его директором Николаем Буровым, на который ссылается в своем распоряжении Смольный, по мнению депутата, не может служить основанием для изъятия комплекса.

Если Генпрокуратура сочтет доводы Резника законными, то ей придется либо обратиться в суд, либо инициировать мораторий на передачу объектов до устранения противоречий в законодательстве. 

Ранее жалоба депутата ЗакСа Бориса Вишневского к Смольному по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ зарегистрирована в петербургском городском суде. В пресс-служба горсуда уточнили, что жалоба депутата Вишневского зарегистрирована "по вновь открывшимся обстоятельствам". Ранее Василеостровский районный суд отказал в принятии коллективного иска к комитету имущественных отношений Петербурга.

Вишневский уточнил, что вновь открывшиеся обстоятельства заключаются в том, что заявка на передачу собора РПЦ до сих пор не поступила в Смольный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора. На митинг 18 марта, по словам его организаторов, вышли более 10 тыс. человек.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm