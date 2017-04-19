Петербургский депутат просит генпрокурора Чайку проверить законность передачи музеев РПЦ

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник просит генерального прокурора проверить законность передачи Исаакиевского и Сампсониевского соборов Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «Коммерсант».

Депутат считает, что, по действующим законам, "недвижимость музея не могла быть передана религиозной организации". И даже отказ музея от недвижимости, подписанный его директором Николаем Буровым, на который ссылается в своем распоряжении Смольный, по мнению депутата, не может служить основанием для изъятия комплекса.

Если Генпрокуратура сочтет доводы Резника законными, то ей придется либо обратиться в суд, либо инициировать мораторий на передачу объектов до устранения противоречий в законодательстве.

Ранее жалоба депутата ЗакСа Бориса Вишневского к Смольному по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ зарегистрирована в петербургском городском суде. В пресс-служба горсуда уточнили, что жалоба депутата Вишневского зарегистрирована "по вновь открывшимся обстоятельствам". Ранее Василеостровский районный суд отказал в принятии коллективного иска к комитету имущественных отношений Петербурга.

Вишневский уточнил, что вновь открывшиеся обстоятельства заключаются в том, что заявка на передачу собора РПЦ до сих пор не поступила в Смольный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора. На митинг 18 марта, по словам его организаторов, вышли более 10 тыс. человек.