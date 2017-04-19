Пьяный житель Петербурга заминировал несуществующий дом в Крыму

Неизвестный петербуржец накануне ночью, 18 апреля, позвонил в полицию и сообщил о том, что «готовит теракт», назвав адрес в Евпатории.

Проверка показала, что такого адреса не существует, а телефон, с которого был совершен звонок, принадлежит 45-летнему мужчине, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Позже у дома № 29 по Караваевской улице задержали подозреваемого – 33-летнего петербуржца. Он совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, 15 человек погибло.