Предполагаемый убийца Немцова отказался от своих показаний

Накануне, 18 апреля, в Московском окружном военном суде основной обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев заявил о том, что непричастен к гибели политика, сообщает «Новая газета».

Арестованный заявил присяжным: «27 февраля сделал намаз, вернулся домой и из дома не выходил. Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю…».

Ранее на предварительном следствии, под видеозапись, только что задержанный Дадаев сам называл себя киллером и подробно рассказывал, как шел за Немцовым на Большом Москворецком мосту и затем выпустил в него три пули, а когда тот попытался подняться, выстрелил еще три раза.

Видеозапись допроса опубликована «Новой газетой».

Заур Дадаев, бывший военнослужащий батальона полка им. Ахмата Кадырова (бывший «Север»). Его «положительные качества» сразу же после ареста перечислил в своих соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав задерженного «настоящим патриотом России», готовым отдать за страну жизнь, и «одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка».

В качестве мотивов убийства Немцова и Дадаев, и другой подозреваемый Анзор Губашев, называют высказывания политика в адрес пророка Мухаммеда и его оппозиционную деятельность. По их словам, заказчика убийства не было – это было их решением.

Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.