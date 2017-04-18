Петербуржцы смогут сфотографироваться со Ждуном на улице Добра

В четверг, 20 апреля, в 13:00 на Малой Садовой, дом 2 напротив Дома Радио откроется временная улица Добра. На ней будет установлен макет знаменитого Ждуна, сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике Северной столицы.

«Все желающие смогут поучаствовать в фото-флешмобах с макетом знаменитого Ждуна и петербургским деревом Добра. Для гостей акции будут организованы интерактивные зоны по разным направлениям волонтерства», — добавили в Смольном

На улице Добра также пройдут мастер-классы по жестовому языку и по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятие организовано в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая проходит в разных городах РФ с 1997 года.