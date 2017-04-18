До стадиона «Зенит-арена» 22 апреля будут курсировать бесплатные автобусы

В субботу, 22 апреля, на Крестовском острове дополнительно выйдут на маршруты 70 автобусов «Пассажиравтотранса».

Компания пообещала отправить двухсекционные автобусы на два маршрута. Они разработаны для предстоящего Кубка Конфедераций. «Пассажиравтотранс» обещает отправить на линию новые автобусы, закупленные для международного спортивного мероприятия.

Маршрут S3 доставит зрителей от станции метро «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров». Маршрут S6 проходит от временного перрона на пересечении Морского проспекта и улицы Спортивная до станции метро «Чкаловская».

По этим маршрутам автобусы ходили уже 22 февраля, в день музыкального фестиваля на стадионе.

В субботу на стадионе пройдет первый футбольный матч «Зенита». Кроме того, в этот же день здание стадиона «Зенит-арены» станет фоном для шоу «Фестиваль света», который начнется в 22:00.