Картина дня: подозреваемый в теракте и богатый вице-губернатор

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стал арест подозреваемого в организации теракта в Петербурге Аброра Азимова. Первыми из петербургских СМИ о том, что его вычислили по телефону, написали «Деловой Петербург» (08:45), Zaks.ru (9:30) и «Сакнт-Петербург.ру» (10:00).

Днем ранее, 17 апреля, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Одинцовском районе Подмосковья выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения).

Азимов с момента теракта 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение - в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился. Известно было лишь то, что он работал в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жил где-то рядом с заведением. Позже он сначала признал свою вину, а после заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов. Тем не менее, он был арестован до 3 июня. Позже стало известно, что также арестован и доставлен в столицу его брат - Акрам Азимов

Он родился в 1988 году в Киргизии, в городе Джалалабаде, что в 200 километрах от Оша. В мае 2013 года Акрам был гражданином Киргизии, после чего вышел из него, отмечено в указе президента Кыргызской республики №122, который находится в распоряжении издания.

Отец обоих сыновей, по данным СМИ, узнал о задержании младшего сына, подозреваемого в организации теракта в Петербурге, по телевизору. Позже он выяснил, что задержали и его старшего сына Акрама Азимова, который лежал в больнице с гайморитом.

Второй по популярности темой дня, по данным «Монитора», стала новость о доходах чиновников правительства Петербурга.

Самым богатым из них стал Александр Говорунов. Его доход - 16 млн рублей. При этом он продал два автомобиля - Lexus RX300 и Toyota RAV4 (они есть в декларации 2015 года), и теперь в его собственности остается лишь одна машина – Аudi Q7. Можно предположить, что деньги с продажи автомобилей он передал супруге – в минувшем году она приобрела квартиру, площадь которой составляет 108 квадратных метров.

Остался на прежнем уровне и доход вице-губернатора Петербурга Игоря Албина - 2 млн рублей. В его автопарке по-прежнему значатся Buick Special Straight, Porsche Cayenne, мотоцикл Harley-Davidson и мотовездеход Polaris rzr 800.

Самыми оперативными 18 апреля стали «Деловой Петербург», «Невские Новости» и «Санкт-Петербург.ру».