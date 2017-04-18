В Петербурге задержан топ-менеджер «Рив Гош»

Во вторник, 18 апреля, в Петербурге представители правоохранительных органов задержали топ-менеджера парфюмерной сети «Рив Гош» Александра Большова. Его подозревают в получении «отката» в размере 2 млн рублей.

Около полудня Большов встретился в своей машине с представителем строительной компании-подрядчика и получил от него 2 млн рублей. Вскоре оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Адмиралтейского района задержали его на территории бизнес-центра «Депо №1» на Митрофаньевском шоссе, передает «Фонтанка».

Александр Большов занимает должность замгендиректора ООО «Терра-М» – строительного подразделения «Рив Гош». Оно выступает генподрядчиком реконструкции производственного здания под бизнес-центр «Депо №1» площадью 5 тыс. квадратных метров на Митрофаньевском шоссе.

По предварительным данным, средства, которые получил Большов, предназначались в качестве отката за приемку работ.

В данный момент он доставлен в Следственный комитет Адмиралтейского района. Уголовное дело против него может быть возбуждено по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».