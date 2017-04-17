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Первые фонтаны в центре Петербурга заработают 19 апреля

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© Фото: ТАСС

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Их испытывали 14 апреля, когда в городе был снегопад.

В ближайшую среду, 19 апреля, в Петербурге запустят фонтаны на Манежной площади, в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки на Казанской улице. Также закрутится шар на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, сообщает "Водоканал"

До конца апреля должны заработать фонтаны в спальных районах города. Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино.

На день запуска синоптики обещают плюсовую температуру, но не исключают вероятность осадков в виде снега.

Фото: ValentinaKrav / twitter.com
 

Всего в 2017 году будут запущены 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33 фонтана будут закрыты на ремонт.

Тестовые испытания фонтанов Северной столицы прошли в минувшую пятницу, 14 апреля, когда в городе был снегопад.

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