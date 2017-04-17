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«Метрострой» начнет проходку тоннеля между станциями «Театральная» и «Большой проспект»

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© Фото: delanounas.ru

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Новые станции петербургского метро планируют сдать к 2019 году.

«Метрострой» планирует начать проходку тоннеля между строящимися станциями метро «Театральная» и «Большой проспект», передает АБН со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Строительная компания также намерена заняться сооружением основных конструкций стартового котлована на Большом проспекте. На этом же месте планируется монтаж горного комплекса.

В настоящий момент почти на 100% готовы шахты №572 (на Большом проспекте) и №574 (на Театральной площади). Также идут работы по усилению фундамента домов №29А и №29Г на улице Декабристов.

Срок сдачи новых станций остается прежним –  их планируют достроить в 2019 году.

Две новые станции станут продолжением четвертой («оранжевой») линии петербургской подземки. Тендер на их постройку в апреле 2015 года выиграла компания «Метрострой». Стоимость контракта -  20,7 млрд рублей.

Изначально станцию метро «Театральная» планировали построить к 2012 году. Позже срок сдачи сдвигался еще несколько раз. К примеру, в 2013 году стало известно о переносе открытия станции на 2018 год.

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