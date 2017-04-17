Российские мотоциклисты могут получить преимущество на дорогах

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать изменения в ПДД, которые позволят сделать отдельную стоп-линию для удобного старта мотоциклов на перекрестках и разрешать мотолюбителям ездить между рядами автомобилей, сообщает «Коммерсант».

Как заявил изданию автор идеи глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сегодня в городах на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. По его мнению, это небезопасно.

Власти Москвы должны будут выбрать перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 метров — для мотоциклистов.

Представитель Шувалова отметил, что такая разметка уже применяется в некоторых странах. Если эксперимент будет признан удачным, то это потребует внесение изменений в законодательство.

Шувалов также поручил ведомствам "проработать вопрос" о возможности "движения мотоциклистов между рядами", представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца.

О том, что Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения по изменению ПДД, стало известно 10 апреля. Тогда речь шла о правилах проезда автомобилей перекрестков с круговым движением и введении нового знака и термина "зона успокоенного движения"