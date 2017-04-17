Суд постановил снести самострой на Большой Озерной улице

Выборгский районный суд постановил снести жилой дом на Большой Озерной улице, участок 70а, и компенсировать убытки гражданам, которые вложили свои деньги в его строительство, сообщает Госстройнадзор.



Суд выдал исполнительный лист о принудительном исполнении положений мирового соглашения, утвержденного Петербургским городским судом еще 16 декабря 2015 года. Жилой дом был незаконно построен на трех земельных участках с нарушением градостроительных регламентов.

Узаконить постройку невозможно, так как его владелица Лариса Быч не выполнила требования закона.

По исполнительному листу Лариса Быч должна снести жилой дом за свой счет. ООО «Аксиома» и ООО «ИСК «Аксиома», которые заключили с собственником земельного участка договор аренды на инвестиционных условиях, будут обязаны самостоятельно компенсировать убытки тем, кто успели заключить предварительные договоры купли-продажи квартир в жилом доме