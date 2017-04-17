Отделение Сбербанка на Лиговском проспекте возобновило работу после эвакуации

Офис Сбербанка по адресу Лиговский проспект, 37 работает в нормальном режиме - проверка подозрительной сумки не выявила наличия в ней взрывчатых веществ.

Ранее в понедельник, 17 апреля, в помещении финансового учреждения нашли черную сумку. Сотрудники Сбербанка вызвали полицию и провели эвакуацию персонала и посетителей.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.