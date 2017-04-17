Движение на «зеленой» ветке метро восстановили

Движение поездов по «зеленой» ветке метро восстановлено, сообщила пресс-служба петербургской подземки.
Ранее сообщалось, что в 13:38 на станции метро «Пролетарская» пассажир метро упал на рельсы. Информация о состоянии его здоровья не сообщается.
© Фото: spbdnevnik.ru
Поезда двигались только от «Приморской» до «Ломоносовской» из-за упавшего на рельсы пассажира.
Движение поездов по «зеленой» ветке метро восстановлено, сообщила пресс-служба петербургской подземки.
Ранее сообщалось, что в 13:38 на станции метро «Пролетарская» пассажир метро упал на рельсы. Информация о состоянии его здоровья не сообщается.
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