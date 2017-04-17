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Петербургское УФАС оштрафовало ДТС из-за отклонения заявки на ремонт дороги

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© Фото: Ведомости

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Ранее в 2017 году «Дирекция транспортного строительства» уже была оштрафована более чем на 200 тыс. рублей.

Петербургское УФАС России оштрафовало СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) из-за незаконного отклонения заявки на ремонт дороги.

Весной 2016 года ДТС проводила аукцион на ремонт дорог на улице Титова. Заявка одного из участников  ООО «УК Грантинвест» была отклонена ДТС, как несоответствующая  документации об аукционе. После этого организация направила жалобу в Петербургское УФАС.

Как установила антимонопольная служба, ДТС отклонило заявку незаконно. В результате каждому члену аукционной комиссии заказчика назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Штрафы направлены заместителю директора, начальнику управления по ремонту объектов транспортной инфраструктуры, двум заместителям начальника управления по ремонту объектов транспортной инфраструктуры, а также инженеру 1-ой категории управления контрактного обеспечения.

Кроме того, штраф в размере 15 тыс. рублей получил директор ДТС.

В минувшем году должностные лица ДТС оштрафованы на сумму, превышающую 500 тыс. руб. В бюджет РФ оплачено 320 тыс. руб. Остальные штрафы обжалуются в судах различных инстанций.

С начала 2017 года УФАС уже назначило ДТС штрафов на сумму более 200 тыс. руб

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